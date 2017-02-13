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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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Şampiyonlar Liginde son 16 turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

15 Şubat:

Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)

21 Şubat:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)

22 Şubat:

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere) AA

Etiketler: UEFA, şampiyonlar ligi
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