  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.5
    EURO 4.125
  • BIST 108624.91
    ALTIN 145.007
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Samir Nasri resmen Antalyaspor'da

Samir Nasri resmen Antalyaspor'da

Antalya temsilcisi Fransız yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Samir Nasri resmen Antalyasporda

Antalyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, Fransız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

30 yaşındaki Fransız futbolcunun eski kulübü Manchester City, Twitter hesabından "Muhteşem anılar için teşekkürler. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar Samir." paylaşımında bulundu.

Manchester City'nin, 2011 yazında 27,5 milyon avro karşılığından Arsenal'den transfer ettiği Nasri, 2 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu kazandı.

Fransa Milli Takımı formasını 41 kez giyen Nasri, Manchester City ile çıktığı 176 maçta 27 gol ve 40 asiste imza attı.

Etiketler: Samir Nasri, Antalyaspor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER