Sakaryaspor'un yeni stadında ilk maçı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen 28 bin 154 kişilik yeni stadında ilk maçını yarın oynayacak.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşasına başlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı, sezonun ilk maçına yetiştirilememişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla inşasına hız verilen stadın yapımı tamamlandı.

Yeşil-siyahlı ekip, temizlik çalışmaları ve çim ilaçlama işlemleri süren yeni stadındaki ilk maçında yarın saat 19.00'da Kahramanmaraşspor'u konuk edecek.

Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen statta sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Engelli vatandaşların da rahat şekilde kullanabileceği statta, 495 kişilik VIP tribünü, 232 loca, 378 kişilik basın tribünü, 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor. Yeni stadın bodrum katında 8'i engelli, 151 araçlık kapalı otopark, çevresinde ise 77'si engelli, bin 342 araçlık açık otopark hizmet verecek.

Başkan Gürses: Heyecanla o saati bekliyoruz

Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni statta maça çıkacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Devletin son yıllarda ciddi bir stat hamlesi yaptığını belirten Gürses, "Bu statlardan belki de en güzeli bizim şehrimizde yapıldı. Nasip olursa yarın saat 19.00'da yeni stadımızda ilk maçımıza çıkacağız. Heyecanla o saati bekliyoruz. Yarın düğünümüz var." dedi.

"Bu ligde kalıcı değil, misafir olmayı düşünüyoruz." diyen başkan Gürses, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.