Sakaryaspor yeni stadındaki ilk maçını kazandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen yeni stadındaki ilk maçına çıktı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adapazarı ilçesinde 150 milyon lira yatırımla inşa edilen 28 bin 154 kişilik Yeni Sakarya Atatürk Stadı, ligin 7. haftasındaki Sakaryaspor ile Kahramanmaraşspor arasında oynanan maçla taraftara kapılarını açtı.

Sakaryaspor, tüm biletlerin tükendiği yeni stadındaki ilk maçında rakibi Kahramanmaraşspor'u Ferhat Yazgan ve Karahan Yasir Subaşı'nın golleriyle 2-1 yendi. Kahramanmaraşspor'un tek golü ise penaltıdan Aydın Çetin'inden geldi.

Maçın, Sakaryaspor'un galibiyetiyle sonuçlanmasının ardından futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Sakaryaspor, bu galibiyetle puanını 13'e çıkararak 5'inci sıraya yükseldi.

"Tatangalar"dan koreografi

Sakarya temsilcisinin taraftar grubu "Tatangalar" maçtan önce koreografi düzenledi.

Maraton Tribünü'nde maçtan önce 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile Sakaryaspor takım otobüsünün Yozgat-Sivas sınırında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının hatırlatıldığı koreografide "Uğruna ölümlere gidip geldim" yazılı pankart açıldı.

150 milyon maliyetle inşa edildi

TOKİ tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşasına başlanan 28 bin 154 kişilik Yeni Sakarya Atatürk Stadı, sezonun ilk maçına yetiştirilememişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla inşasına hız verilen stadın yapımı tamamlandı.

Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde, UEFA standartlarına uygun olarak 150 milyon liraya inşa edilen statta sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Engelli vatandaşların da rahat şekilde kullanabileceği statta, 495 kişilik VIP tribünü, 232 loca, 378 kişilik basın tribünü, 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor. Yeni stadın bodrum katında 8'i engelli, 151 araçlık kapalı otopark, çevresinde ise 77'si engelli, bin 342 araçlık açık otopark hizmet verecek.