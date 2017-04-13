  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Şaheser ortaya koymak istiyoruz'

'Şaheser ortaya koymak istiyoruz'

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Olympique Lyon ile yapacakları maça ilişkin, "İyi bir takımla oynayacağız, biz de iyi takımız." dedi.

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Şaheser ortaya koymak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcusu Gökhan Gönül ile Lyon Stadı'nda katıldığı basın toplantısında, çeyrek finalin ilk maçı hakkındaki düşüncelerini ve beklentilerini aktardı.

Mücadelede işin eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını beklediklerini vurgulayan Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nden gelen iki takımın müsabakası olacak. İyi bir takımla oynayacağız, biz de iyi takımız. Şaheser ortaya koymak istiyoruz. Onların da hücum tarafında keyifli oynadıklarını biliyoruz. Biz de öyle düşünüyoruz." diye konuştu.

Olympique Lyon ile yapacakları ilk karşılaşmada sonuçtan çok sürece baktığını belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum. Kendimizi de test etme şansı bulacağız. İyi, yetenekli takımla oynayacağız. Çeyrek finalde kendimizi imtihan etme şansı olacaktır. O yüzden ortaya koyacağımız oyun çok önemli. Çok sayıda taraftar gelecek. Maç her şeyin sonu olmayabilir, avantaj da olabilir. İkinci maçta her şeyin belli olacağını düşündüğüm için önce oyuna odaklanmayı düşünüyoruz."

Quaresma ve Aboubakar'ın yokluğu

Güneş, Ricardo Quaresma ve Vincent Aboubakar'ın kadroda yer almadığının hatırlatılması üzerine, "Buna takılıp kalacak değiliz. Oyun formatımız elimizdeki oyunculara göre en iyisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gökhan: Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül ise maçla ilgili, "Tabii kazanmak isteriz. Bizim için avantajlı olan en iyi skoru yakalayıp Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. İşimizi yapıp sahadan iyi skorla ayrılmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. 

Etiketler: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi, Olympique Lyon
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