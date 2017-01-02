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Saç ektirdi sözleşmesi feshedildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tecrübeli futbolcu Fahri Tatan, kulüp yöneticilerinden izinsiz saç ektirmesi nedeniyle takımdan gönderildi.

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Saç ektirdi sözleşmesi feshedildi
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, izinsiz saç ektirmesi nedeniyle tecrübeli futbolcu Fahri Tatan ile yollarını ayırdı. 
 
Kulüp başkanı Ali Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fahri Tatan'ın başarılı bir oyuncu olduğunu belirterek, "Bizden habersiz saç ektirdi. Biz de kulüp olarak yollarımızı ayırdık. Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
 
Ligin 11. haftasındaki Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi için İstanbul'a gönderilen 33 yaşındaki futbolcu, yöneticilerinden habersiz saç ektirmişti.
 
Öte yandan, sözleşmesi feshedilen Fahri Tatan'ın, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
 
Etiketler: saç ektirme, Spor Toto 2. lig, erzurumspor
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