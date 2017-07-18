  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sabri Saroğlu'nun yeni adresi belli oldu

Sabri Saroğlu'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

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Sabri Saroğlunun yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli futbolcunun, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Futbola Yeni Özkartalspor'da başlayan ve Galatasaray'da profesyonel olan 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de 357 maçta görev yapmıştı.

Etiketler: Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Göztepe
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