Ryan Babel resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Umut Güner ve futbol takımı direktörü Ali Naibi ile bir araya gelen Ryan Babel, Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı.

Hollandalı futbolcunun 2,5 yıl için toplam garanti ücreti 5 milyon 400 bin avro. Babel, bu sezon 1 milyon iki yüz bin avro, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de 2 milyon 100 biner avro garanti ücret alacak.

Hollandalı futbolcuya ayrıca oynayacağı maçlarda alınacak puan başına 4 bin avro ödeneceği bildirildi.

"Beşiktaş'a katkıda bulunacağıma inanıyorum"

Hollandalı futbolcu, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a transferinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Umarım sezonun ikinci yarısında benim de katkılarımla büyük başarılar elde ederiz. Gerçekten her kulüpte farklı yürür işler. Beşiktaş'a katkıda bulunacağıma inanıyorum." dedi.

Kaliteli bir takıma katıldığını vurgulayan Babel, çok yönlü bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Ben çok özel, çok yönlü bir oyuncuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ben 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında oynayabiliyorum." diye konuştu.