Rusya İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda zirvedeki yerini korudu

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 46 altın, 32 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 95 madalyaya ulaşan Rusya, sıralamanın zirvesinde kalmaya devam etti.

Rusya'nın ardından 8 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise 8 altın ile yedişer gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalyayla 5. sıraya geriledi.

Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde: