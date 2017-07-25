  • 25 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.555
    EURO 4.148
  • BIST 107096.56
    ALTIN 143.647
Buradasınız : » » Rusya İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda zirvedeki yerini korudu

Rusya İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda zirvedeki yerini korudu

Olimpiyatları'nın yedinci gününde Rusya, madalya sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalyayla 5. sırada yer aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya İşitme Engelliler Olimpiyatlarında zirvedeki yerini korudu

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 46 altın, 32 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 95 madalyaya ulaşan Rusya, sıralamanın zirvesinde kalmaya devam etti.

Rusya'nın ardından 8 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise 8 altın ile yedişer gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalyayla 5. sıraya geriledi.

Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde:

  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 46 32 17 95
2 Ukrayna 8 14 23 45
3 Güney Kore 8 7 7 22
4 Çin 8 6 3 17
5 Türkiye 6 3 7 16
6 Japonya 2 5 8 15
7 Belarus 2 5 0 7
8 Venezuela 2 4 1 7
9 ABD 2 1 3 6
10 Kenya 2 1 2 5
Etiketler: rusya, işitme engelliler olimpiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER