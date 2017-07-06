  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Rus atletlere madalya çağrısı

Rusya Atletizm Federasyonu, olimpiyat oyunlarında doping yaptığı tespit edilen sporcularının madalyalarını geri teslim etmesi için çağrıda bulundu.

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Rus atletlere madalya çağrısı

Rusya Atletizm Federasyonu, olimpiyat oyunlarında doping yaptığı tespit edilen sporcularının madalyalarını geri teslim etmesi için çağrıda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu Rus atletlerin 2008 Pekin ve 2012 Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında kazandıkları madalyalarını Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) geri vermesi gerektiği hatırlatılarak, "Fair play'in uluslararası kurallarına bağlı kaldığımızı göstermek amacıyla olimpiyat madalyalarının geri verilmesi gerekiyor. Çağrımızın yerine getirilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya Atletizm Federasyonunun uluslararası yarışmalarda yeniden yer alması için bu şartın yerine getirilmesi gerektiği ve 23 atletten sadece 4'ünün madalyasını IOC'ye geri verdiği belirtildi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı.

IAAF, yapılan itirazların ardından şimdiye kadar 24 Rus atletin doping cezasını geri alarak, tarafsız sporcu unvanıyla yarışlara katılmasına izin verdi.

Etiketler: doping, Rus atletler, Olimpiyat Oyunları
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