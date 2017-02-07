IAAF'den yapılan açıklamaya göre, Sebastian Coe başkanlığında Fransa'daki tatil beldesi Cap d'Ail'de gerçekleştirilen konsey toplantısı tamamlandı. Toplantıda, Rusya'nın üyeliğe yeniden kabulü için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını takip eden çalışma grubunun raporu okundu.

Raporda, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA), Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yönetmeliğindeki şartları hala sağlayamadığı belirtildi. WADA'nın Rusya'ya çizdiği yol haritası doğrultusunda, üyelik şartlarının en erken kasım ayında karşılanacağının tahmin edildiği de ifade edildi.

Rus atletler Londra'da mücadele edemeyecek

Rus atletler böylece 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 4-13 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Rusya bayrağı altında mücadele edemeyecek. IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği atletler ise olimpiyatlarda "bağımsız sporcu" olarak yer alabilecek.

Şu ana kadar 35 Rus atletin, 2017'de tarafsız sporcu olarak yarışabilmesine izin verildiğinin paylaşıldığı raporda, 15 yaş altı Rus atletlerin ise uluslararası organizasyonlarda "bağımsız sporcu" olarak mücadele edebileceği bildirildi.

Konsey ayrıca sporcuların vatandaşlık değiştirmesinin yeni bir talimata kadar durdurulmasına da karar verdi. Yasağın, prosedürün başlatıldığı 15 transferi kapsamadığı kaydedildi.