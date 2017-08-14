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Ronaldo'ya 'Süper Kupa' cezası

Portekizli futbolcu Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza aldı.

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Ronaldoya Süper Kupa cezası

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza aldı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) yapılan açıklamaya göre, İspanya Süper Kupası ilk karşılaşmasının 82. dakikasında, ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ronaldo'ya, oyundan ihraç edildiği için bir, karar sonrası hakemi ittiği için de 4 maç ceza verildi.

El Clasico'nun 58. dakikasında oyuna dahil olan Ronaldo, 80. dakikada attığı gol sonrası formasını çıkardığı, 82. dakikada ise ceza alanında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında kendini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kart görmüştü.

Etiketler: real madrid, barcelona, Cristiano Ronaldo
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