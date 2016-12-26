Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77028.47
    Altın: 127.985

Kapat
Buradasınız : » » Ronaldo'nun Suriye mesajına büyük ilgi

Ronaldo'nun Suriye mesajına büyük ilgi

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Suriyeli çocuklara gönderdiği destek mesajı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ronaldonun Suriye mesajına büyük ilgi
Videolu haber

İLGİLİ VİDEOLAR

Ronaldo'nun, Suriye'de yaşanan insanlık dramından etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı video, yaklaşık 15 milyon kez görüntülendi ve 2 milyondan fazla beğeni aldı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN...

Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video için yaklaşık 750 bin beğeni, 150 bin paylaşım ve 30 bin yorum yapıldı.

Yıldız futbolcunun Instagram hesabında 4,1 milyon defa görüntülenen mesaj için yaklaşık 1,4 milyon beğeni ve 50 bin yorumda bulunuldu.

Twitter'da ise yaklaşık 60 bin beğeni alan Ronaldo'nun paylaşımı, 50 bin kez retweet edildi.

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım." ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrıca, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunacağı da belirtilmişti. AA

Etiketler: sosyal medya, real madrid, Cristiano Ronaldo
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER