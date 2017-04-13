Ronaldo Real Madrid'in yüzünü güldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid deplasmanda Bayern Münih'i 2-1, Atletico Madrid ise konuk ettiği Leicester City'yi 1-0 yendi.

Allianz Arena'da İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayan Alman ekibi Bayern Münih, maça hızlı başladı. Sağ kanattan Thiago Alcantara'nın arka direğe kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arturo Vidal, kafa vuruşuyla Real Madrid ağlarını havalandırdı ve 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih'te Franck Ribery'nin ceza sahası dışından şutunda top, Real Madrid'in savunma oyuncusu Dani Carvajal'e çarparak kornere gitti. İtalyan hakem Nicola Rizzoli, ceza saha içindeyken meşin yuvarlağın Carvajal'in eline temas ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını üstten auta gönderen Vidal, kendisinin ve takımının ikinci gol şansını değerlendiremedi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gol orucunu bozan Ronaldo tarihe geçti

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Carvajal'in ortasında topa vuran Cristiano Ronaldo, 47. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir ağları havalandıramayan Ronaldo, bu golle 660 dakika aranın ardından sessizliğini bozdu.

Bayern Münih'te Javi Martinez, Ronaldo'ya yaptığı faulün ardından 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de sol kanattan Marco Asensio'nun ortasında topa bekletmeden vuran Ronaldo, 77. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Real Madrid, 2-1'lik galibiyetle evinde oynayacağı rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Real Madridli Ronaldo, UEFA organizasyonlarında (97 gol Şampiyonlar Ligi, 2 gol Süper Kupa, 1 gol Şampiyonlar Ligi eleme turu) 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Atletico Madrid Griezmann ile güldü

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Leicester Cityli Marc Albrighton'un ceza sahası içinde Antoine Griezmann'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fransız yıldız Griezmann, düzgün bir vuruşla 28. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Orta saha mücadelesi içinde geçen ikinci yarıda, iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.