  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Ronaldo, ikiz çocuk babası oldu

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Ronaldo, sosyal medyada yayımladığı mesajla ikinci kez baba olmanın sevincini paylaştı.

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Ronaldo, ikiz çocuk babası oldu

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, ikiz erkek çocuk babası oldu.

Portekiz Milli Takımı'nın FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Şili'ye penaltılarla kaybettiği maçın ardından sosyal medyadaki Facebook hesabından açıklamada bulunan Ronaldo, ikinci kez baba olmanın sevincini paylaştı.

Kupada istedikleri sonucu alamasalar da milli takıma en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Ronaldo, "İkiz erkek çocuklarım dünyaya geldiği sırada dahi tüm ruhum ve bedenimle milli takımın hizmetindeydim. Portekiz Futbol Federasyonu, bana unutamayacağım büyük bir jest yaparak izin verdi. Sonunda çocuklarımı görebileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo Jr. adında 7 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunan ve taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu ikiz çocuklarını görmek için milli takım kampından ayrılan Ronaldo, Portekiz'in FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda yapacağı üçüncülük maçında forma giymeyecek.

Etiketler: ronaldo, çocuk babası, doğum
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