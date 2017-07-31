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Ronaldo hakim karşısına çıktı

Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi.

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Ronaldo hakim karşısına çıktı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından Ronaldo'nun ifadesinin alındığı bildirildi.

Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.

Portekizli futbolcu, 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor. Yıldız futbolcunun, suçlamalara ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
 

Etiketler: Cristiano Ronaldo, mahkeme, real madrid
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