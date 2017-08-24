  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Ronaldo, Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi

2016-2017 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

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Ronaldo, Avrupada yılın futbolcusu seçildi

2016-2017 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Gianluigi Buffon ve Barcelona'dan Lionel Messi'nin aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ronaldo, bu sezon 7. kez verilen ödülü 2013-2014 ve geçen sezonun ardından 3. defa kazanma başarısı gösterdi. Ödülü daha önce Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi (2) ile İspanyol Andres Iniesta ve Bayern Münih'ten Fransız Franck Ribery kazanmıştı.

Kadınlarda ise yılın futbolcusu ödülüne, oylamada Pernille Harder ve Dzsenifer Marozsan'ı geride bırakan Hollandalı Lieke Martens layık görüldü.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonunun en iyi kalecisi Buffon, en iyi defansı Real Madrid'den Sergio Ramos, en iyi orta sahası aynı takımdan Luka Modric ve en iyi forveti Ronaldo olarak açıklandı.

Etiketler: UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu, Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi
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