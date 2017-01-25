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Rodallega, rekoru kıramadan ayrıldı

Akhisar Belediyespor formasıyla Süper Lig'de 23 golü bulunan Kolombiyalı Rodallega, Gekas'ın 24 gollük performansını geçemeden Trabzonspor'a transfer oldu.

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Rodallega, rekoru kıramadan ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor formasıyla attığı 23 golle takımın lig tarihindeki en golcü ikinci ismi Hugo Rodallega, Theofanis Gekas'ın 24 gollük performansını geçemeden Trabzonspor'a transfer oldu.
 
Akhisar Belediyespor'un 2015-2016 sezonunda İngiltere'nin Fulham takımından transfer ettiği Hugo Rodallega, Ege temsilcisiyle 1,5 sezonda 51 lig ve 3 kupa maçında mücadele etti. Ligde 23, kupada ise 2 golü bulunan Kolombiyalı golcü, ligin ilk devresinde sadece 4 gol attı.
 
Bu sezon 21 gollü Bruno'yu geçerek yeşil-siyahlı ekibin lig tarihindeki en golcü ikinci ismi olan Rodallega, Yunan golcü Gekas'ın 24 gollük performansını ise yakalayamadı.
 
Trabzonspor'a giden 3. oyuncu
 
Daha önce 2015-2016 sezonu devre arasında Güray Vural ve 2014-2015 sezonu devre arasında Uğur Demirok'u Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna dahil eden Trabzonspor, Uğur Demirok'un bonservisi için 1 milyon 500 bin lira ve Kadir Keleş'i bedelsiz olarak Akhisar Belediyespor'a vermişti.
 
Güray Vural'ın transferinde ise Akhisar Belediyespor, Alper Uludağ ve Soner Aydoğdu'nun bonservislerini almıştı.
 
Ege temsilcisi, Hugo Rodallega transferinden 1 milyon 600 bin avro kazanırken, Mustafa Yumlu'yu da kadrosuna dahil edecek. AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Akhisar Belediyespor, Trabzonspor
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