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Robben, Bayern Münih'le nikâh tazeledi

Alman ekibi Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Robben'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

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Robben, Bayern Münihle nikâh tazeledi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı oyuncusu Arjen Robben'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Robben'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robben'in oynadığı mevkide dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu kaydederek, "Robben, 8 yıldan beri Bayern Münih'te oynuyor ve kulübümüzün önemli parçalarından biri oldu. Bir yıl daha Bayern Münih formasını giyeceğinden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Robben ise Bayern Münih'le olan sözleşmesini uzatmasından mutluluk duyduğunu belirterek, takımıyla şampiyonluklar kazanmak istediğini kaydetti. AA

Etiketler: Robben, bayern münih, Almanya Birinci Futbol Ligi
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