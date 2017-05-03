  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Rıza Yıldırım, Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım, finalde Rus Anzor Boltukaev'i 4-2 yenerek altın madalya kazandı.

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Rıza Yıldırım, Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçi, finalde son Avrupa şampiyonu Rus Anzor Boltukaev ile karşı karşıya geldi.

Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında rakibini 4-2 yenen Rıza, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rıza, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Milli güreşçi, büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu minderde Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Öte yandan Boltukaev, müsabakada 1 dakika 21 saniye geride kalmışken dizinden sakatlık yaşadı. Rıza karşısında 2-1 gerideyken dizine bandaj yapılan Rus güreşçi, sakatlığına rağmen müsabakaya devam etti.

Rıza Yıldırım'ın birincilik kürsüsüne çıktığı serbest stil 97 kiloda, bronz madalyalar ise Belaruslu Aliaksandr Hushtyn ve Gürcü Elizbar Odikadze'ye gitti.

Türkiye, ikinci gün sonunda 3 madalyaya ulaştı. Serbest stilde dün mindere çıkan milli güreşçiler Selim Yaşar ve Süleyman Atlı, bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mindere çıkacak.

Etiketler: rıza yıldırım, milli güreşçiler, Güreş, Avrupa Güreş Şampiyonası, anzor boltukaev
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