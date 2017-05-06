Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın 5. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Balint Lam ile karşılaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikinci olan Rıza, gençler dünya şampiyonu Lam karşısında zorlansa da Avrupa'da zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Rıza, Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında ilk periyodu 1-0 geride kapattı. Uzun boy avantajını iyi kullanan Macar Lam önünde 3-0 geriye düşen milli güreşçi, rakibini 3 kez minderin dışına atarak, 3 puan aldı ve skoru 3-3'e getirdi.

Müsabakanın son bölümünde bir puan daha kazanan Türk sporcu, minderden 4-3 galip ayrıldı ve üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Rıza Kayaalp, ilk maçında Slovak Tamas Soos'u 1 dakika 35 saniyede 8-0 teknik üstünlükle yenmişti. Çeyrek finalde Gürcü Levan Arabuli'yi 3-1'le geçen Türk güreşçi, yarı finalde de Alman Christian John'u tuş etmişti.

Rıza'nın altın madalya kazandığı 130 kiloda bronz madalyalar ise Gürcü Levan Arabuli ve Rus Vitalii Shchur'a gitti.

Türkiye, beşinci gün sonunda 5 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonanın son gününde grekoromen stilde 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Emrah Kuş, 80 kiloda Aslan Atem ve 85 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.