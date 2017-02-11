  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » Rio Olimpiyatları'ndan geriye harabe kaldı

Rio Olimpiyatları'ndan geriye harabe kaldı

Brezilya'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Rio Olimpiyat Oyunları için hazırlanan birçok spor merkezi ve tesis kullanılamaz hale geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rio Olimpiyatlarından geriye harabe kaldı

Tarihi Maracana Stadı'nın da aralarında yer aldığı Rio Olimpiyat Oyunları için hazırlanan birçok spor merkezi ve tesis, organizasyonun üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen harabeye döndü.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ülkede son dönemde yaşanan rekor düzeydeki ekonomik kriz, birçok alanda olduğu gibi sporu da olumsuz yönde etkiledi.

Rio de Janeiro kentinde geçen ağustos ayında düzenlenen olimpiyat oyunları sırasında açılan birçok spor merkezi ve yenilenen statlar, gereken önlemlerin alınamaması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Oyunların kapanış ve açılış seremonilerinin gerçekleştiği tarihi Maracana Stadı'nın koltukları ve çimleri sökülerek yağmalandı. Rio Belediyesi tarafından stadın ödenmeyen elektrik faturası tutarı 1 milyon doları aşarken, bu nedenle tesiste ışıklar bile açılamıyor.

Ülke basınına açıklamalar yapan Maracana Stadı yetkilisi Daelcio de Freitas, "Stadın zemini ve koltuklarının yağmalanması tek sorun değil. Bizi en çok endişelendiren konu, stat çatısının da sökülmeye çalışılması halinde ortaya çıkabilecek hayati tehlikeler." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: rio olimpiyatları, Brezilya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER