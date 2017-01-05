  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.616
    EURO 3.798
  • BIST 76051.59
    ALTIN 136.293
Buradasınız : » » Ringlere nezaket kattı

Ringlere nezaket kattı

Ringlerin ilk 3 yıldızlı kadın hakemi olan, kendisinden yaklaşık 2 kat ağır iki kişiyi tek komutla ayıran boks hakemi Berna Yurtsever, yurt içi ve dışında başarıyla maç yönetiyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ringlere nezaket kattı
Eski boks milli takımı antrenörü Fuat Yurtsever'in kızı olan ve çocukluk yıllarından beri boksun içinde yer alan  Berna Yurtsever, önceleri boks hakemliğini düşünmediğini, sonra Ankara'da açılan bir kursa babasının da önerisiyle katıldığını söyledi.
 
Kursu başarıyla bitirdiğini ve stajyer hakemlik serüveninin başladığını aktaran Yurtsever, ardından bölge, sonra ise milli hakem olduğunu aktardı.
 
Son olarak Avrupa Boks Birliğinin (EBA) kokartını aldığını ifade eden Yurtsever, " "En yüksek kokart olan Dünya Boks Birliğinin (AIBA) sınavına girdim ve kazandım. 2009'da beni Bakü'de bir şampiyonaya davet ettiler. 'Burada başarılı olursanız size üç yıldız kokartı vereceğiz' dediler. Oraya gittim ve orada başarılı oldum." dedi.
 
Hakem kadın olunca... 
 
Şu ana kadar başına talihsiz bir olay gelmediğini, hiç yumruk isabet etmediğini anlatan Yurtsever, dikkatli maç yönettiğini ve boksörlerle mesafesini sürekli ayarladığını belirtti.
 
Yurtsever, hakem kadın olunca sporcuların, biraz daha nazik hareket ettiğini vurgulayarak, "Bayan hakemler biraz daha artsa iyi olacak. Nezaket fazlalaşıyor. Bayanlar boksa daha bir estetik katıyor. Bence daha güzel oluyor. Çok eskiden babam beni maçlara götürürdü, bayan seyirci bile zor bulunurdu. Şimdi bu durum değişti. Bayan boksu da bu artışa sebep oldu. Bayanlar boks hakemliğini tercih etsin. Korkmasınlar." ifadesini kullandı.
 
Yurtsever, kadın hakemler maç yönettiği zaman küfürleşmenin hiç olmadığını belirterek, "Bizim olduğumuz zaman hiç olmuyor. Erkek hakemler olduğu zaman bazen ağızdan kaçabiliyor ama bizi gördükleri zaman toparlanıyorlar. Bayanlar gelsinler boks hakemi olsunlar. Elimden geldiğince yardımcı olurum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları
 
Avrupa ve dünya şampiyonalarında maçlar yönettiğini dile getiren Yurtsever, "Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gittim. Dünya ve Avrupa şampiyonaları, yıldız ve gençlerin maçlarını yönettim. En yakın zamanda kasım ayında Bulgaristan'da yapılan Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev aldım. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev almak. Bu konuda biraz şansım var diye düşünüyorum. Profesyonel boksta da maç yönetmeyi isterim." diye konuştu. AA
 
Etiketler: boks, bayan hakem, Berna Yurtsever
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER