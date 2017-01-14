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Riekerink: Çok önemli bir 3 puan aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Riekerink: Çok önemli bir 3 puan aldık

Galatasaray Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, sakat ve cezalı oyuncuları olmasına rağmen bunu çok dile getirmediklerini belirterek, "Oynayan arkadaşlarımız, oynamayanları hiç aratmadı. Sahaya bakın, herkesin verdiği inanılmaz bir mücadele var. Atiker Konyaspor'un çok güçlü ve iyi organize edilmiş bir takım olduğunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Çok önemli bir rakibe karşı, çok önemli bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Riekerink, bir basın mensubunun, "Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Hakemliğin çok zor bir görev olduğunu düşünüyorum. İlk yarı gösterdiğim tepki tamamen pozisyon icabı. Genel olarak bakıldığında hakemlere karşı hep saygılıyım. Hep o çizgimi biliyorum ve fazla zorlamıyorum. Onların zor bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Maç boyunca lehimize veya aleyhimize kararlar oluyor. Bu sezon boyunca da devam ediyor. Sezon sonunda bir teraziye koysanız belki biri ağır basabilir ama çok farklılıklar da olmaz. Her zaman hakemlere olan saygım sonsuz ve inanılmaz büyük." 

Etiketler: Galatasaray Teknik Direktörü, Riekerink
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