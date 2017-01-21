Real Madrid'i Ramos taşıdı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Malaga'yı ağırlayan Real Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Takım kaptanı Sergio Ramos'un 35. ve 43. dakikalarda attığı gollerle Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha iyi hücuma çıkan Malaga, 63. dakikada Juanpi'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. 76'ncı dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutunda top direkten dönerken, Portekizli futbolcunun 81. dakikada yakaladığı önemli pozisyonda bu kez kaleci Kameni gole izin vermedi. Karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince, Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon La Liga'daki gol sayısını 6'ya yükselten Ramos, 2004'ten bu yana mücadele ettiği ligde en golcü sezonunu geçiriyor. AA