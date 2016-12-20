Real Madrid'e transfer müjdesi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın İspanyol ekibi Real Madrid'e verdiği iki dönemlik transfer yasağını bir döneme indirdi.

CAS'tan yapılan açıklamada, 18 yaşından küçük futbolcuların transferlerindeki ihlaller nedeniyle iki dönem boyunca kadrosuna yeni oyuncu katması yasaklanan Real Madrid'in cezasının bir döneme indirildiği belirtildi.

Bu kararın ardından Real Madrid, 2017 yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek.

FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen iki dönemlik transfer yasağı kararını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu. AA