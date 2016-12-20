Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.514
    Euro: 3.673
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.489

Kapat
Buradasınız : » » Real Madrid'e transfer müjdesi

Real Madrid'e transfer müjdesi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın İspanyol ekibi Real Madrid'e verdiği iki dönemlik transfer yasağını bir döneme indirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Real Madride transfer müjdesi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın İspanyol ekibi Real Madrid'e verdiği iki dönemlik transfer yasağını bir döneme indirdi.
 
CAS'tan yapılan açıklamada, 18 yaşından küçük futbolcuların transferlerindeki ihlaller nedeniyle iki dönem boyunca kadrosuna yeni oyuncu katması yasaklanan Real Madrid'in cezasının bir döneme indirildiği belirtildi.
 
Bu kararın ardından Real Madrid, 2017 yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek.
 
FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen iki dönemlik transfer yasağı kararını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu. AA
 
Etiketler: real madrid, İspanya, La Liga, transfer yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER