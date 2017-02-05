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'Real Madrid'e gitmek en büyük hatamdı'

İtalyan futbolcu Antonio Cassano, kariyerindeki en büyük hatayı Real Madrid'e transfer olarak yaptığını söyledi.

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Real Madride gitmek en büyük hatamdı

Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan 34 yaşındaki Cassano, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Real Madrid'de geçirdiği 1,5 yılı en büyük pişmanlığı olarak göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Francesco Totti, Roma'nın sözleşme yenileme isteği üzerine bana, 'Unutma, az kazanıp mutlu olmak daha önemli.' demişti ama Real Madrid'in teklifi aklımı çeldi. Totti'nin tavsiyelerinin yüzde 10'unu dinlemiş olsaydım, Roma'da 10-15 yıl onunla birlikte oynayabilir ve çok farklı bir kariyere sahip olabilirdim. Her zamanki gibi söz dinlemeyerek başımın dikine gittim. Real Madrid'e gitmek en büyük hatamdı."

Real Madrid'de mutsuz olduğu sırada Juventus'tan da teklif aldığını belirten tecrübeli golcü, "O dönem ikinci ligde mücadele eden Juventus'ta oynama fırsatım vardı ama onların teklifini bir kez daha reddederek Sampdoria'ya imza attım." yorumunu yaptı.

Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı.

Etiketler: real madrid, antonio cassano
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