  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Real Madrid Varane ile sözleşme yeniledi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız futbolcusu Raphael Varane ile sözleşme yeniledi.

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Real Madrid Varane ile sözleşme yeniledi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız futbolcusu Raphael Varane ile sözleşme yeniledi.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid, daha önce de Isco, Marcelo, Dani Carvajal ve Karim Benzema ile yeni sözleşme imzalamıştı.

2011 yılında Fransa'nın Lens takımından 10 milyon avro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Varane, İspanyol ekibiyle 195 maça çıktı ve 10 gol attı.

Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası kazandı.

Etiketler: real madrid, Rafael varane, sözleşme
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