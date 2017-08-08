Real Madrid Manchester United Maç Özeti

Real Madrid ile Manchester United'ın UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiği karşılaşmadan İspanyol ekip 2-1 galip gelerek kupayı evine götürdü.

Real Madrid'in gollerini 24.dakikada Carlos Casemiro ve 52.dakikada Isco attı.

Manchester United'ın tek golünü ise 62.dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İspanya temsilcisi Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan İngiltere ekibi Manchester United karşılaştı.

Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Manchester United'da sezon öncesi transfer edilen oyuncular Nemanja Matic, Victor Lindelöf ve Romelu Lukaku ilk 11'de yer aldı.

16. dakikada Real Madrid gole yaklaştı. Toni Kroos'un kullandığı köşe atışına hareketlenen Carlos Casemiro'nun yaptığı kafa vuruşunda top, direkten döndü.

24. dakikada Madrid ekibi, golü bulan taraf oldu. Dani Carvajal'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta, sol çaprazdan ceza alanına giren Casemiro, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Real Madrid, farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Gareth Bale ile duvar pası yapan Isco, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

61. dakikada Real Madrid, 3. gol şansından yararlanamadı. Casemiro'nun pasına hareketlenen Bale'in ceza sahasında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

62. dakikada Manchester United, farkı bire indirdi. Matic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Keylor Navas, topa müdahale etmeyi başardı. Dönen topu tamamlayan Lukaku, skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Real Madrid, 2002, 2014 ve 2016'nın ardından kupayı 4. kez kazandı. Real Madrid'in galibiyetiyle İspanya temsilcileri, son 9 kupanın 8'inde mutlu sona ulaşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya ekibi Milan'dan bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan diğer bir takım oldu.