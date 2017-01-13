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Real Madrid, Kupa'da çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Benzema'nın uzatma dakikalarında attığı golle Sevilla ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Real Madrid, Kupada çeyrek finalde
İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu.
 
Real Madrid, sahasındaki ilk maçta 3-0 yendiği Sevilla ile Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaştı.
 
Ev sahibi Sevilla, maçın 10. dakikasında Danilo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.
 
Real Madrid, 48. dakikada Marco Asensio ile skoru 1-1'e getirdi. Stevan Jovetic'in 54. dakikada kaydettiği golle yeniden öne geçen Sevilla, 77. dakikada Vicente Iborra'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
 
Konuk ekip, 83. dakikada kazandığı penaltıyı Sergio Ramos'la gole çevirirken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema, attığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-3.
 
Bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran Real Madrid ayrıca, yenilmezlik serisini 40 maça çıkararak bu alanda Barcelona'nın rekorunu kırdı.
Etiketler: Sevilla, real madrid, Kral Kupası
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