Real Madrid, Kupa'da çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu.

Real Madrid, sahasındaki ilk maçta 3-0 yendiği Sevilla ile Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi Sevilla, maçın 10. dakikasında Danilo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

Real Madrid, 48. dakikada Marco Asensio ile skoru 1-1'e getirdi. Stevan Jovetic'in 54. dakikada kaydettiği golle yeniden öne geçen Sevilla, 77. dakikada Vicente Iborra'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Konuk ekip, 83. dakikada kazandığı penaltıyı Sergio Ramos'la gole çevirirken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema, attığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-3.

Bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran Real Madrid ayrıca, yenilmezlik serisini 40 maça çıkararak bu alanda Barcelona'nın rekorunu kırdı.