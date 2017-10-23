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Real Madrid evinde rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.

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Real Madrid evinde rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 18. dakikada Marco Asensio'nun ortasında ceza sahası içinde ters bir vuruş yapan Eibarlı futbolcu Paulo Oliviera'nın topu kendi kalesine göndermesiyle 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 28. dakikada Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 82. dakikasında Karim Benzema'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Marcelo, farkı üçe çıkardı. Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Real Madrid, 20 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Eibar ise 7 puanla 16. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya 1. Futbol Ligi, real madrid
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