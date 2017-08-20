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Buradasınız : » » Ramil Güliyev zirveyi bırakmıyor

Ramil Güliyev zirveyi bırakmıyor

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu.

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Ramil Güliyev zirveyi bırakmıyor

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı.

Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.

Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.

Etiketler: Ramil Guliyev, Elmas Lig, 200 metre koşu, birmingham
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