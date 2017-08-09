16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler 200 metre yarı finali yapıldı.

Avrupa ikincisi Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle serisinde birinci oldu ve finale adını yazdırdı.

Aynı seride yarışan ABD'li Ameer Webb ve Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk de finale yükselen diğer atletler oldu.

Ramil Guliyev yarın TSİ 23.52'de 200 metrede final mücadelesi verecek.