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Buradasınız : » » Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' seçildi

Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' seçildi

Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülüne milli atlet Ramil Guliyev layık görüldü.

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Ramil Guliyev Ayın Atleti seçildi

Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülüne milli atlet Ramil Guliyev layık görüldü.

EAA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da Ayın Atleti" adayları arasında gösterilen Guliyev'in, oylamada birinci olarak ağustos ayının atleti seçildiği belirtildi.

Ramil Guliyev, geçen ay Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi ilk sırada tamamlamış ve Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçmişti.

Guliyev, yine ağustos ayında katıldığı Elmas Lig'in Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birincilik, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda ise erkekler 100 metrede ikincilik elde etmişti.

Etiketler: Ramil Guliyev, avrupa'da ayın atleti, Avrupa Atletizm Birliği
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