Ralli sezonu İzmir'de açılıyor

1989 yılında İzmir’de kurulan Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 1990 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Ege Rallisi, bu yıl 27. kez Saygılı Rulman ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Rallide geleneksel sezon açılışı olan ralli, bu yıl 21 Nisan Cuma akşamı Bornova merkezde yer alan Aşık Veysel Parkı‘nda yer alan amfi tiyatroda gerçekleştirilecek ücretsiz Fatma Turgut konseri ve eş zamanlı yapılacak start seremonisi ile başlayacak.

22 Nisan Cumartesi günü 13.30’da Bornova‘dan verilecek start ile başlayacak rallinin ilk gününde ekipler Manisa’ya yönelerek, 21 kilometre uzunluğundaki Spil etabını geçecekler ve ardından Beşpınar etabı ile Kemalpaşa’ya inerek günü ÜlküPark pistindeki çift kalkışlı seyirci etabı ile noktalayacaklar. Pazar sabahı 08.00’den itibaren Kemalpaşa bölgesinde yer alan Bayramlı, Çınardibi ve Bayındır etaplarını ikişer kez kat edecek olan ekipler, RedBull.com Power Stage'in ardından saat 18.00’den itibaren de Kemalpaşa merkezdeki finiş seremonisinde ödüllerine kavuşacaklar.

Neo Motorspor, BC Vision Motorsport, TOK Sport WRT, GP Garage My Team, Teknik Motorsport ve Parkur Racing ekiplerinin takım olarak mücadele edeceği sezonun ilk rallisi Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile Renç Koçibey Ralli Kupası‘na da puan verecek.