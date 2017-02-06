Rakamlarla Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi

Çeyrek finale yükselen takımın belirlendiği karşılaşma, Robin van Persie'nin attığı golle 1-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandı.

Vodafone Arena'da yapılan ilk Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, oynanan futboldan çok saha içinde yaşanan gerginlikler ve hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlarla ön plana çıktı.

Beşiktaşlı Dusko Tosic'e gösterilen kırmızı kart sonrası yaşanan gerginliklerin yanı sıra futbolcular arasında yaşanan tartışmalarla oyun hakem tarafından sık sık durduruldu. İlk yarının bitimiyle futbolcular soyunma odalarına giderken koridorda da tartışmalar yaşandı.

İlk yarıda 23 dakika

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında, topla 23 dakika 20 saniye oynandı.

Mücadelenin ilk yarısında oyun; faul, taç, aut ve korner gibi sebeplerden dolayı 52 kez durdu. Karşılaşmayı izlemek için Vodafone Arena'ya gelen taraftarlar, maçın ilk devresinde 23 dakika 20 saniye futbol seyretti.

Tosic'in ilk yarıda gördüğü kırmızı kartta oyun 4,5 dakika kadar durdu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, ilk yarının sonuna 4 dakika eklerken, bu sürenin de 3 dakikasında top oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda süre arttı

Derbi maçın ikinci yarısında, ilk yarıya oranla daha çok topla oynandı.

İkinci yarıda oyun 45 kez durdu. İlk 45 dakikaya göre gerginliğin az olduğu ikinci yarıda top 29 dakika 40 saniye oyunda kaldı.

Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, ikinci yarıya 5 dakika uzatma belirlerken, bu sürenin 1 dakika 45 saniyesinde topla oynandı.

İstatistiklerde Beşiktaş üstün

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Beşiktaş, istatistiklere göre Fenerbahçe karşısında daha iyi bir görüntü çizdi.

Maçın 41. dakikasında 10 kişi kalan ve uzatmalarla yaklaşık bir saat bu şekilde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, topla oynama süresinde rakibine yüzde 46,1'e karşılık yüzde 53,9 ile üstünlük kurdu.

İlk yarıda Fenerbahçe kalesine 5 şut atan Beşiktaş, rakibinin şut çekmesine izin vermedi. Ev sahibi takım, maç sonunda toplam 11 şuta ulaşırken, sarı-lacivertli takımı 5 şutta tuttu.

Beşiktaşlı futbolcular, maç boyunca Fenerbahçe ceza sahasına 31 orta yaparken, sarı-lacivertlilerin orta sayısı 6'da kaldı.

Siyah-beyazlı ekip müsabakada 7 kez korner kullandı, Fenerbahçe hiç korner atışı yapmadı. AA