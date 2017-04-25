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Buradasınız : » » Rajtoral için saygı duruşu yapılacak

Rajtoral için saygı duruşu yapılacak

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile bugünden itibaren 1 Mayıs'a kadar oynanacak resmi maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıklandı.

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Rajtoral için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile bugünden itibaren 1 Mayıs'a kadar oynanacak resmi maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Açıklamada, "Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.

Etiketler: Gaziantepspor, frantisek rajtoral
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