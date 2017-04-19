  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » R. Madrid son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı

R. Madrid son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i, uzatma sonunda 4-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

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R. Madrid son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekibi Bayern Münih ile seyircisi önünde karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarı golsüz tamamlandı. Bayern Münih, 51. dakikada Robben ile gole çok yaklaştı ancak Marcelo, topu kale çizgisinden çıkardı. Fakat bir dakika sonra penaltı kazanan Bayern, Lewandowski'nin atışı gole çevirmesiyle 1-0 üstünlük yakaladı.

Madrid ekibi, Ronaldo'nun 76. dakikadaki golüyle skora denge getirdi ancak Ramos 78. dakikada topu kendi ağlarına gönderince Bayern Münih, 2-1 öne geçti.

Vidal, 84. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktı. 90 dakika, 2-1 Bayern Münih üstünlüğüyle bitince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.

Real Madridli Ronaldo, 105 ve 108. dakikada attığı gollerle takımını, 3-2 öne geçirdi.

Asensio'nun 112. dakikadaki golü skoru belirledi ve maçı 4-2 kazanan son şampiyon Real Madrid, yarı finale çıktı.

Ronaldo ve Ramos "dalya" dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde 6. kez hat-trick yapan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Ronaldo, turnuvada 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı ve bunu başaran 30. futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Atletico bir kez daha son 4'e kaldı

İngiliz kulübü Leicester City, deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Saul Niguez'in 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Vardy, 61. dakikada Leicester City'nin durumu 1-1'e getirmesini sağladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı. 

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, ronaldo, real madrid, bayern münih
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