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Buradasınız : » » Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a yalanlama

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a yalanlama

Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısında yaptığı 'Quaresma benle görüşmek istedi ben istemedim' açıklamasına Portekizli Beşiktaş oyuncusu Quaresma'dan cevap gecikmedi.

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Quaresmadan Aziz Yıldırıma yalanlama

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısında kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısında "Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor' dediler." şeklindeki açıklamalarını Portekizli oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaparak yanıtladı.

Quaresma, Beşiktaş armasını öptüğü bir fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajda, "Bu amblemi öpüyorum çünkü bu kulübe hayranım. Oynayabileceğim kulüpte olmak istiyorum ve bu kulüp Beşiktaş. Herkese sevgiyle sarılıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Quaresma, Fenerbahçe, divan toplantısı, Beşiktaş, Aziz Yıldırım
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