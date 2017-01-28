'Quaresma bize gelmek istedi'

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu ocak ayı toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ta oynayan bazı futbolcuların, sözleşmelerinin bitiminde Fenerbahçe'ye transfer olmak istediklerini iddia etti.

Aziz yıldırım divan kurulandaki konuşmasında, Beşiktaş Kulübündeki bazı futbolcular bize gelmek istiyor şu anda. Başkanı iyi dinlesin. Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor.' dediler. Bize gelmek için teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler. Gitmiş kulübüne 'bir gazeteciden duydum, Fenerbahçe teklif etti.' diye. Biz teklif etmedik. Başka Beşiktaşlı oyuncular da buraya gelmek istiyor mukaveleleri bitince. İstiyorlarsa isimlerini söylerim ama yazık o çocuklara." dedi.

Mehmet Ekici konusu

Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici konusunda geçmişte yaptıkları teklifleri hatırlatan Yıldırım, futbolcunun mayıs ayı sonunda serbest kalacağını vurgulayarak, özetle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gündemimizde Ekici yoktu. Trabzonspor geldi, 'bütün oyuncularım Galatasaray'a gidiyor, Mehmet'i siz alın.' dedi. Hoca da Mehmet'i istedi. Mehmet Ekici aleyhine kamuoyunda algı operasyonu oluşturuluyor. Beşiktaş, kendisini ilgilendirmeyen oyuncunun bize gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Trabzonspor Ekici'yi 31 Mayıs'a kadar kadrosunda tutabilir ama 31 Ocak'tan sonra transfer kapanıyor. Biz oyuncuya kulübün büyüklüğünü anlattık, o da bize gelmek istediğini ifade etti.