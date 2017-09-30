  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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PSG evinde rahat kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta lider Paris Saint Germain (PSG), sahasında Bordeaux'u 6-2 mağlup etti.

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PSG evinde rahat kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta lider Paris Saint Germain (PSG), sahasında Bordeaux'u 6-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Alman ekibi Bayern Münih'i 3-0'lık skorla yenen Paris temsilcisi, ligde sekizinci hafta mücadelesinde Bordeaux'u ağırladı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Brezilyalı yıldızı Neymar'ın attığı golle öne geçen PSG'ye farkı getiren golleri 12. dakikada Cavani, 21. dakikada Meunier, 40. dakikada Neymar, 45. dakikada Draxler ve 58. dakikada Mbappe attı. Konuk takımın gollerini 31. dakikada Sankhare ve 90. dakikada penaltıdan Malcom kaydetti.

Ligde iki hafta önce oynadıkları Olympique Lyon maçında penaltı atışı için Neymar ile Cavani arasında yaşanan gerilim, Bordeaux karşısında tekrarlanmadı. 40. dakikada kazandıkları penaltı atışında topun başına geçen Neymar, golü attıktan sonra Uruguaylı takım arkadaşı Cavani'ye sarılarak sevincini paylaştı.

Sezon başında Barcelona'dan 222 milyon avroya transfer olarak dünya rekoru kıran 25 yaşındaki Neymar, kariyerinin 300. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, Santos'ta 136, Barcelona'da 105, Paris Saint Germain'de 8, Brezilya Milli Takımı'nda da 52 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başkent ekibi lig tarihinde ilk kez Bordeaux takımına bir maçta 6 gol birden attı. Bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran PSG, 19 puanı bulunan Monaco'nun önünde liderliğini sürdürdü.

Etiketler: PSG, Paris Saint Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi, Bordeaux
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