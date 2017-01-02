  • 03 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

º
  • DOLAR 3.548
    EURO 3.71
  • BIST 77754.46
    ALTIN 131.227
Buradasınız : » » 'Prensipte anlaştık'

'Prensipte anlaştık'

Konyaspor Kulüp basın sözcüsü Gökmen, "Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Prensipte anlaştık
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lorient forması giyen Moryke Fofana ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
 
Gökmen, devre arasına girmeden transfer çalışmalarına başladıklarını anımsattı.
 
Teknik direktör Aykut Kocaman ile bazı mevkilere alınacak futbolcuları belirlediklerini dile getiren basın sözcüsü Gökmen, "Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık. Kulübümüze katkısı olacağını düşünüyoruz. Futbolcuyu önümüzde günlerde Konya'ya getirip, son bir görüşme yapacağız ve sonrasında sözleşme imzalayacağız." diye konuştu. AA
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, konyaspor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri


Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER