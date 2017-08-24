Premiere Lig'de transfere harcanan ücret rekoru kırıldı

İngiltere Premier Lig kulüpleri, 2017-18 yaz transfer sezonunda toplam 1,17 milyar sterlin (5,2 milyar lira) harcayarak kendine ait geçen yılki rekoru kırdı.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere Premier Lig takımları bu sezon transfere toplam 1,17 milyar sterlin (5,2 milyar lira) harcadı.

Geçen yılın yaz transfer sezonunda transfere toplam 1,16 milyar sterlin harcayan Premier Lig takımları, bu sezon ödediği miktar ile şimdiden kendi rekorunu geride bıraktı.

Premier Lig'in bu sezonki en pahalı transferleri arasında, Manchester United'ın 75 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Everton'dan kadrosuna kattığı Romelu Lukaku ile Chelsea'nin 70 milyon sterline Real Madrid'den renklerine bağladığı Alvaro Morata yer alıyor.