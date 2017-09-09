  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Premier Lig'de favoriler kazandı

Premier Lig'de favoriler kazandı

İngiltere Premier Lig'in iddialı takımları Chelsea, Arsenal ve Tottenham Hotspur, rakiplerini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Premier Ligde favoriler kazandı

Ligin 4. hafta maçlarında Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti. Londra ekibini galibiyete taşıyan goller, 41. dakikada Alvaro Morata ve 50. dakikada N'Golo Kante'den geldi. Leicester City'nin tek golünü ise 78. dakikada penaltıdan Jamie Vardy kaydetti.

Arsenal ise Emirates Stadı'nda ağırladığı Bournemouth önünde ilk yarıyı, 6. dakikada Danny Welbeck, 27. dakikada Alexandre Lacazette'nin attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci devrede de oyuna hakim olan ev sahibi ekipte 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Welbeck, fileleri havalandırarak takımının karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Goodison Park'ta oynanan mücadelede, Tottenham Hotspur, Everton'ın konuğu oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Tottenham Hotspur, Harry Kane'nin 28 ve 46'ncı, Christian Eriksen'in ise 42'nci dakikada ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından ligde maç fazlasıyla Chelsea 3'üncü, Tottenham Hotspur 5'inci, Arsenal ise 9'uncu sıraya yerleşti.

Etiketler: İngiltere Premier Lig
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER