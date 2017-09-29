Premier Lig yıldızlarından kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ve Manchester Cityli Benjamin Mendy, sakatlıkları nedeniyle takımlarını uzun süre yalnız bırakacak.

Basın toplantısı düzenleyen Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde takımının 12 Eylül'de Basel ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Pogba'nın sağlık durumunun beklenenden ciddi olduğunu söyledi.

Normalde 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen 24 yaşındaki Pogba'nın daha uzun süre antrenmanlara çıkamayacağını belirten Portekizli teknik adam, "Uzun dönem forma giyemeyecek Zlatan Ibrahimovic, Pogba ve Marcos Rojo gibi oyuncular üzerine düşünmek istemiyorum." dedi.

Manchester City'de ise sağ diz ön çapraz bağları kopan ve bugün ameliyata alınan Fransız oyuncu Benjamin Mendy, 7 ay sonra sahalara dönebilecek.

Kolombiyalı sanatçı Maluma'nun Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki konserini izledikten sonra bindiği taksiyle havaalanına giderken trafik kazası geçiren ve kaburgalarında kırık meydana gelen Manchester Cityli Sergio Agüero ise yarın detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek. Arjantinli golcü, takımının Chelsea ile yarın oynayacağı lig karşılaşmasında ve ekim ayındaki milli maçlarda ise kesin olarak forma giyemeyecek.