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Prandelli istifa etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.

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Prandelli istifa etti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.
 
Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
 
Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti. AA
 
Etiketler: Valencia, Prandelli, istifa
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