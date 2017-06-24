Potanın Perileri, Dünya Şampiyonası biletini kaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.