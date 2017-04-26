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Potada play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren takımlar, yarın başlayacak play-off çeyrek final turunda mücadele edecek.

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Potada play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off heyecanı, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren takımlar, play-off çeyrek finalinde mücadele edecek. Çeyrek finalde üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.

Çeyrek final turunda ilk 2 maç, normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, 3. ve 4. karşılaşmalar ise rakip sahada oynanacak.

Seride eşitlik halinde ise 5. maça normal sezonu rakibine göre daha üst sırada tamamlayan takım ev sahipliği yapacak.

Bu turu geçecek 4 takım, deplasmanlı çift devreli lig usulünün uygulanacağı play-off final grubuna katılacak. Grubu ilk 2 sırada bitirenler ekipler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Çeyrek final serisinde ilk 3 maçın programı şöyle:

1. maçlar

Yarın:

19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya Atatürk)

19.00 Bursa Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)

28 Nisan Cuma:

18.30 Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi (ENKA)

19.00 Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Anadolu Üniversitesi)

2. maçlar

29 Nisan Cumartesi:

18.00 Bursa Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)

19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya Atatürk)

30 Nisan Pazar:

16.30 Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi (ENKA)

17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Anadolu Üniversitesi)

3. maçlar

2 Mayıs Salı:

18.00 Türk Telekom-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

19.00 Afyon Belediyespor-Bursa Durmazlar (Afyon Atatürk)

3 Mayıs Çarşamba:

14.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Nesine.com Eskişehir Basket (Gazanfer Bilge)

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Petkimspor (Acıbadem Üniversitesi)

Etiketler: basketbol, play-off, türkiye basketbol 1. ligi, çeyrek final
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