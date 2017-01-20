Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla sona erecek, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

21 Ocak Cumartesi:

16.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

17.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

17.00 Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Ülker Sports Arena)

18.00 Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak (Hayri Gür)

22 Ocak Pazar:

16.00 Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

16.30 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (Beşiktaş Akatlar Arena)

19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank (Gazanfer Bilge)

19.00 Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş (Yeni Balıkesir)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

21 Ocak Cumartesi:

14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi (Menderes)

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi (Tosyalı)

15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray (Edip Buran)

16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)

22 Ocak Pazar:

15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji Arena)

16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)