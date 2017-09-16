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Buradasınız : » » Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında yarın Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

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Potada Avrupanın en büyüğü belli oluyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında yarın Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final saat 21.30'da başlayacak.

İspanya ile Rusya arasında yapılacak üçüncülük mücadelesi ise yarın saat 17.00'de oynanacak.

Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazanmıştı.

Slovenya Milli Takımı ise tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mücadele edecek.

Etiketler: avrupa basketbol şampiyınası, basket, EuroBasket 2017
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